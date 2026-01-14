Scoreboard roundup — 1/13/26

Sports News
ABC Audio
January 14, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canucks 1, Senators 2
Lightning 2, Penguins 1
Canadiens 2, Capitals 3
Flames 3, Blue Jackets 5
Red Wings 0, Bruins 3
Hurricanes 0, Blues 3
Oilers 3, Predators 4
Islanders 4, Jets 5
Maple Leafs 1, Mammoth 6
Stars 1, Ducks 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Suns 121, Heat 127
Bulls 113, Rockets 119
Timberwolves 139, Bucks 106
Nuggets 122, Pelicans 116
Spurs 98, Thunder 119
Hawks 116, Lakers 141
Trail Blazers 97, Warriors 119

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 1/12/26

ABC Audio
Jan. 13, 2026
Sports News

Patriots Beat Chargers To Advance In Playoffs

Morning Information Center with Mike Pomp
Jan. 12, 2026
Concord/Lakes NewsMaineManchester/Nashua NewsNew HampshireNewsSeacoast NewsSports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital