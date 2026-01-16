Scoreboard roundup — 1/15/26

Sports News
ABC Audio
January 16, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 111, Magic 118
Suns 105, Pistons 108
Celtics 119, Heat 114
Thunder 111, Rockets 91
Bucks 101, Spurs 119
Jazz 122, Mavericks 144
Knicks 113, Warriors 126
Hawks 101, Trail Blazers 117
Hornets 135, Lakers 117

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Sabers 5
Flyers 3, Penguins 6
Sharks 3, Capitals 2
Canucks 1, Blue Jackets 4
Kraken 2, Bruins 4
Jets 6, Wild 2
Flames 3, Blackhawks 1
Stars 1, Mammoth 2
Islanders 1, Oilers 0
Maple Leafs 5, Golden Knights 6

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Skiers Finally Hitting The Slopes Today

Morning Information Center with Mike Pomp
Jan. 16, 2026
MaineNew HampshireNewsSports News

Patriots Hosting Texans In NFL Playoffs

Morning Information Center with Mike Pomp
Jan. 16, 2026
Concord/Lakes NewsMaineManchester/Nashua NewsMorning Information CenterNew HampshireNewsSeacoast NewsSports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital