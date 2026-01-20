Scoreboard roundup — 1/19/26

January 20, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 112, Hawks 110
Thunder 136, Cavaliers 104
Clippers 110, Wizards 106
Mavericks 114, Knicks 97
Jazz 110, Spurs 123
Pacers 104, 76ers 113
Suns 126, Nets 117
Celtics 103, Pistons 104
Heat 112, Warriors 135

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 1, Hurricanes 2
Capitals 2, Avalanche 5
Penguins 6, Kraken 3
Sharks 4, Panthers 1
Wild 6, Maple Leafs 3
Flyers 2, Golden Knights 1
Jets 0, Blackhawks 2
Devils 2, Flames 1
Islanders 4, Canucks 3
Rangers 3, Ducks 5

