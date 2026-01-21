Scoreboard roundup — 1/20/26

January 21, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 3, Canadiens 4
Sharks 1, Lightning 4
Senators 4, Blue Jackets 1
Bruins 2, Stars 6
Sabres 5, Predators 3
Blues 1, Jets 3
Devils 2, Oilers 1
Rangers 3, Kings 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Suns 116, 76ers 110
Clippers 110, Bulls 138
Spurs 106, Rockets 111
Timberwolves 122, Jazz 127
Lakers 115, Nuggets 107
Raptors 145, Warriors 127
Heat 130, Kings 117

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

