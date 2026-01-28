Scoreboard roundup — 1/27/26

January 28, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Predators 2, Bruins 3
Sabres 7, Maple Leafs 4
Golden Knights 2, Canadiens 3
Kings 3, Red Wings 1
Mammoth 4, Panthers 3
Jets 4, Devils 3
Stars 4, Blues 3
Blackhawks 3, Wild 4
Sharks 5, Canucks 2
Capitals 1, Kraken 5

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Trail Blazers 111, Wizards 115
Kings 87, Knicks 103
Bucks 122, 76ers 139
Pelicans 95, Thunder 104
Pistons 109, Nuggets 107
Nets 102, Suns 106
Clippers 115, Jazz 103

