Scoreboard roundup — 1/4/26

January 5, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Saints 17, Falcons 19
Browns 20, Bengals 18
Packers 3, Vikings 16
Cowboys 17, Giants 34
Titans 7, Jaguars 41
Colts 30, Texans 38
Jets 8, Bills 35
Lions 19, Bears 16
Chargers 3, Broncos 19
Chiefs 12, Raiders 14
Cardinals 20, Rams 37
Dolphins 10, Patriots 38
Commanders 24, Eagles 17
Ravens 24, Steelers 26

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 114, Cavaliers 110
Pacers 127, Magic 135
Nuggets 115, Nets 127
Pelicans 106, Heat 125
Timberwolves 141, Wizards 115
Thunder 105, Suns 108
Bucks 115, Kings 98
Grizzlies 114, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 4, Stars 3
Penguins 5, Blue Jackets 4
Avalanche 1, Panthers 2
Hurricanes 3, Devils 1
Golden Knights 2, Blackhawks 3

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

