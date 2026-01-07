Scoreboard roundup — 1/6/26

Sports News
ABC Audio
January 7, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canucks 3, Sabres 5
Avalanche 2, Lightning 4
Ducks 2, Flyers 5
Stars 3, Hurricanes 6
Devils 0, Islanders 9
Panthers 1, Maple Leafs 4
Golden Knights 4, Jets 3
Predators 2, Oilers 6
Blue Jackets 2, Sharks 5
Bruins 4, Kraken 7

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 120, Pacers 116
Magic 112, Wizards 120
Spurs 105, Grizzlies 106
Heat 94, Timberwolves 122
Lakers 111, Pelicans 103
Mavericks 100, Kings 98

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 1/5/26

ABC Audio
Jan. 6, 2026
Sports News

Scoreboard roundup — 1/4/26

ABC Audio
Jan. 5, 2026
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital