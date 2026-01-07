Scoreboard roundup — 1/6/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canucks 3, Sabres 5
Avalanche 2, Lightning 4
Ducks 2, Flyers 5
Stars 3, Hurricanes 6
Devils 0, Islanders 9
Panthers 1, Maple Leafs 4
Golden Knights 4, Jets 3
Predators 2, Oilers 6
Blue Jackets 2, Sharks 5
Bruins 4, Kraken 7
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 120, Pacers 116
Magic 112, Wizards 120
Spurs 105, Grizzlies 106
Heat 94, Timberwolves 122
Lakers 111, Pelicans 103
Mavericks 100, Kings 98
