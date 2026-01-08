Scoreboard roundup — 1/7/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Stars 4, Capitals 1
Flames 1, Canadiens 4
Blues 3, Blackhawks 7
Senators 1, Mammoth 3
Sharks 4, Kings 3
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 97, Hornets 96
Bulls 93, Pistons 108
Wizards 110, 76ers 131
Nuggets 114, Celtics 110
Pelicans 100, Hawks 117
Magic 104, Nets 103
Clippers 111, Knicks 123
Suns 117, Grizzlies 98
Jazz 125, Thunder 129
Lakers 91, Spurs 107
Bucks 113, Warriors 120
Rockets 102, Trail Blazers 103
