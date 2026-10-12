Scoreboard roundup — 10/11/26
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Eagles 17, Jaguars 19
Bears 7, Packers 31
Texans 26, Titans 3
Bengals 31, Dolphins 24
Raiders 17, Patriots 45
Vikings 23, Saints 13
Browns 12, Jets 17
Colts 22, Steelers 34
Giants 27, Commanders 27
Broncos 23, Chargers 17
Lions 45, Cardinals 21
49ers 32, Seahawks 29
Ravens 30, Falcons 23
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Dodgers 1, Brewers 2
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kraken 5, Capitals 3
Canucks 2, Rangers 6
Hurricanes 4, Flyers 1
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