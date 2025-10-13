Scoreboard roundup — 10/12/25

October 13, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 3, Blue Jays 1 (ALCS - Game 1, SEA leads series 1-0)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Broncos 13, Jets 11
Cardinals 27, Colts 31
Chargers 29, Dolphins 27
Patriots 25, Saints 19
Browns 9, Steelers 23
Cowboys 27, Panthers 30
Seahawks 20, Jaguars 12
Rams 17, Ravens 3
Titans 10, Radiers 20
Bengals 18. Packers 27
49ers 19, Buccaneers 30
Lions 17, Chiefs 30

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 1, Rangers 0

