Scoreboard roundup — 10/19/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 2, Blue Jays 6 (ALCS - Game 6, Series tied 3-3)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canucks 4, Capitals 3
Oilers 2, Red Wings 4
Ducks 1, Blackhawks 2
Bruins 2, Mammoth 3
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 35, Jaguars 7
Saints 14, Bears 26
Dolphins 6, Browns 31
Patriots 31, Titans 13
Raiders 0, Chiefs 31
Eagles 28, Vikings 22
Panthers 13, Jets 6
Giants 32, Broncos 33
Colts 38, Chargers 24
Commanders 22, Cowboys 44
Packers 27, Cardinals 23
Falcons 10, 49ers 20
Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.