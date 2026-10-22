Scoreboard roundup — 10/21/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 3, Sabres 1
Panthers 1, Senators 5
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 132, Magic 125
Bucks 116, Wizards 128
Timberwolves 131, Heat 106
Hornets 110, Nets 103
Bulls 92, Raptors 135
Jazz 103, Grizzles 123
Pacers 123, Pelicans 120
Mavericks 110, Rockets 128
Warriors 105, Lakers 127
Suns 83, Trail Blazers 124
Kings 96, Clippers 121
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