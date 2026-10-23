Scoreboard roundup — 10/22/26

Sports News
ABC Audio
October 23, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Patriots 24, Bears 30

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Predators 0, Bruins 6
Rangers 4, Maple Leafs 5
Sharks 6, Senators 2
Ducks 1, Devils 4
Panthers 0, Penguins 4
Kings 3, Islanders 2
Golden Knights 2, Blues 6
Jets 2, Stars 3
Wild 1, Flames 2
Hurricanes 5, Oilers 6
Mammoth 3, Kraken 5
Red Wings 5, Canucks 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 106, 76ers 114
Nuggets 84, Thunder 96

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