Scoreboard roundup — 10/22/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Patriots 24, Bears 30
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Predators 0, Bruins 6
Rangers 4, Maple Leafs 5
Sharks 6, Senators 2
Ducks 1, Devils 4
Panthers 0, Penguins 4
Kings 3, Islanders 2
Golden Knights 2, Blues 6
Jets 2, Stars 3
Wild 1, Flames 2
Hurricanes 5, Oilers 6
Mammoth 3, Kraken 5
Red Wings 5, Canucks 2
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 106, 76ers 114
Nuggets 84, Thunder 96
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