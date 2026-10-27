Scoreboard roundup — 10/26/26

Sports News
ABC Audio
October 27, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 10, Rays 1 (World Series - Game 3, MIL leads series 3-0)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Cowboys 38, Eagles 21

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings 6, Rangers 3
Maple Leafs 2, Flames 5
Red Wings 4, Oilers 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 103, Hornets 110
Timberwolves 125, Cavaliers 127
Bulls 99, Celtics 134
Mavericks 113, Heat 109
Pacers 102, Bucks 110
Suns 114, Thunder 125
Hawks 110, Rockets 120
Grizzlies 110, Jazz 105
Warriors 134, Nuggets 114

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