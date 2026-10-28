Scoreboard roundup — 10/27/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 3, Rays 4 (World Series - Game 4, MIL leads series 3-1)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 4, Flyers 3
Bruins 1, Hurricanes 2
Kings 1, Blackhawks 2
Canadiens 2, Blues 0
Islanders 4, Predators 3
Devils 5, Stars 1
Panthers 5, Jets 1
Wild 3, Mammoth 1
Senators 1, Golden Knights 4
Canucks 6, Ducks 5
Sabres 2, Sharks 0
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Nets 124, Celtics 125
Pistons 97, Knicks 111
Kings 103, Spurs 130
Trail Blazers 136, Lakers 129
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