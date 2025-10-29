Scoreboard roundup — 10/28/25

October 29, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 6, Dodgers 2 (World Series - Game 4, Series tied 2-2)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 2, Flyers 3
Flames 3, Maple Leafs 4
Golden Knights 6, Hurricanes 3
Blue Jackets 4, Sabres 3
Ducks 3, Panthers 2
Islanders 2, Bruins 5
Lightning 5, Predators 2
Jets 4, Wild 3
Red Wings 5, Blues 2
Senators 3, Blackhawks 7
Capitals 0, Stars 1
Devils 4, Avalanche 8
Mammoth 3, Oilers 6
Rangers 2, Canucks 0
Canadiens 4, Kraken 3
Kings 4, Sharks 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 139, Wizards 134
Hornets 117, Heat 144
Knicks 111, Bucks 121
Kings 101, Thunder 107
Clippers 79, Warriors 98

