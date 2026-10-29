Scoreboard roundup — 10/28/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 4, Rays 1 (World Series - Game 5, MIL wins series)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Capitals 5
Flames 0, Oilers 4
Devils 2, Avalanche 5
Maple Leafs 4, Kraken 5
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 129, Hawks 117
Wizards 111, Cavaliers 121
Hornets 89, Pistons 97
76ers 114, Pacers 109
Magic 99, Raptors 129
Knicks 133, Bulls 127
Rockets 132, Bucks 100
Warriors 119, Timberwolves 114
Nuggets 104, Pelicans 91
Spurs 117, Jazz 111
Thunder 96, Mavericks 120
Lakers 103, Clippers 87
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 10/28/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 4, Rays 1 (World Series - Game 5, MIL wins series)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Capitals 5
Flames 0, Oilers 4
Devils 2, Avalanche 5
Maple Leafs 4, Kraken 5
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 129, Hawks 117
Wizards 111, Cavaliers 121
Hornets 89, Pistons 97
76ers 114, Pacers 109
Magic 99, Raptors 129
Knicks 133, Bulls 127
Rockets 132, Bucks 100
Warriors 119, Timberwolves 114
Nuggets 104, Pelicans 91
Spurs 117, Jazz 111
Thunder 96, Mavericks 120
Lakers 103, Clippers 87
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.