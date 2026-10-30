Scoreboard roundup — 10/29/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Panthers 19, Packers 27
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Jets 4, Lightning 6
Mammoth 4, Penguins 3
Blue Jackets 2, Hurricanes 3
Blackhawks 1, Red Wings 4
Bruins 1, Blues 4
Capitals 4, Predators 3
Canadiens 5, Stars 2
Islanders 4, Wild 3
Sabres 7, Ducks 6
Senators 5, Kings 6
Canucks 2, Sharks 3
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 111, Hawks 114
Kings 120, Pelicans 132
Grizzlies 124, Trail Blazers 103
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Valkyries 69, Dream 80 (WBNA Finals - Game 6, series tied 3-3)
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