Scoreboard roundup — 10/30/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Ravens 28, Dolphins 6

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 123, Hornets 107
Warriors 110, Bucks 120
Wizards 108, Thunder 127
Heat 101, Spurs 107

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 3, Bruins 4
Flames 3, Senators 4
Stars 1, Lightning 2
Predators 1, Flyers 4
Islanders 2, Hurricanes 6
Canucks 4, Blues 3
Penguins 4, Wild 1
Blackhawks 3, Jets 6
Rangers 4, Oilers 3
Devils 2, Sharks 5
Red Wings 4, Kings 3

