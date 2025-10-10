Scoreboard roundup — 10/9/25

October 10, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Phillies 1, Dodgers 2 (NLDS - Game 4, LAD win series 3-1)
Brewers 0, Cubs 6 (NLDS - Game 4, Series tied 2-2)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Eagles 17, Giants 34

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blackhawks 3, Bruins 4
Rangers 4, Sabres 0
Canadiens 5, Red Wings 1
Senators 5, Lightning 4
Flyers 1, Panthers 2
Islanders 3, Penguins 4
Devils 3, Hurricanes 6
Wild 5, Blues 0
Blue Jackets 1, Predators 2
Stars 5, Jets 4
Mammoth 1, Avalanche 2
Flames 1, Canucks 5
Golden Knights 4, Sharks 3
Ducks 1, Kraken 3

