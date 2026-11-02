Scoreboard roundup — 11/1/26

Sports News
ABC Audio
November 2, 2026

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Ravens 10, Bills 36
Titans 36, Bengals 43
Cardinals 33, Cowboys 30
Vikings 15, Lions 19
Raiders 38, Jets 33
Browns 6, Steelers 27
Falcons 0, Buccaneers 16
Cols 7, Jaguars 42
Chargers 9, Rams 24
Chiefs 24, Broncos 28
Patriots 24, Dolphins 19
Eagles 10, Commanders 27



NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Jets 0, Hurricanes 7
Wild 5, Capitals 1
Mammoth 3, Flyers 6
Oilers 4, Rangers 1
Senators 3, Ducks 6



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Celtics 108, Magic 97
Nets 98, Pacers 90
Clippers 112, Warriors 124
Raptors 125, Lakers 131

 

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