Scoreboard roundup — 11/10/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Islanders 3, Devils 2
Predators 3, Rangers 6
Blue Jackets 4, Oilers 5
Panthers 3, Golden Knights 2
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Lakers 121, Hornets 111
Wizards 135, Pistons 137
Trail Blazers 112, Magic 115
Cavaliers 138, Heat 140
Spurs 121, Bulls 117
Bucks 116, Mavericks 114
Pelicans 98, Suns 121
Timberwolves 120, Jazz 113
Hawks 105, Clippers 102
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Eagles 10, Packers 7
