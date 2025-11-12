Scoreboard roundup — 11/11/25

Sports News
ABC Audio
November 12, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 3, Bruins 5
Kings 5, Canadiens 1
Stars 3, Senators 2
Capitals 4, Hurricanes 1
Flames 2, Blues 3
Sharks 2, Wild 1
Ducks 1, Avalanche 4
Jets 5, Canucks 3
Blue Jackets 2, Kraken 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 119, Nets 109
Grizzlies 120, Knicks 133
Celtics 100, 76ers 102
Warriors 102, Thunder 126
Pacers 128, Jazz 152
Nuggets 122, Kings 108

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

