Scoreboard roundup — 11/11/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 3, Bruins 5
Kings 5, Canadiens 1
Stars 3, Senators 2
Capitals 4, Hurricanes 1
Flames 2, Blues 3
Sharks 2, Wild 1
Ducks 1, Avalanche 4
Jets 5, Canucks 3
Blue Jackets 2, Kraken 1
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 119, Nets 109
Grizzlies 120, Knicks 133
Celtics 100, 76ers 102
Warriors 102, Thunder 126
Pacers 128, Jazz 152
Nuggets 122, Kings 108
Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.
