Scoreboard roundup — 11/12/25

November 13, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Rangers 7, Lightning 3
Oilers 2, Flyers 1
Sabres 2, Mammoth 5
Devils 4, Blackhawks 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 100, Hornets 111
Bulls 113, Pistons 124
Magic 124, Knicks 107
Grizzlies 95, Celtics 131
Cavaliers 130, Heat 116
Wizards 112, Rockets 135
Trail Blazers 125, Pelicans 117
Warriors 125, Spurs 120
Suns 123, Mavericks 114
Lakers 92, Thunder 121
Hawks 133, Kings 100
Nuggets 130, Clippers 116

