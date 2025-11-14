Scoreboard roundup — 11/13/25

November 14, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Jets 14, Patriots 27

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings, 4, Maple Leafs 3
Stars 7, Canadiens 0
Bruins 3, Senators 5
Ducks 3, Red Wings 6
Capitals 3, Panthers 6
Oilers 4, Blu Jackets 5
Sabres 3, Avalanche 6
Sharks 0, Flames 2
Islanders 4, Golden Knights 3
Jets 3, Kracken 5

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 126, Cavaliers 113
Pacers 98, Suns 133
Hawks 132, Jazz 122

