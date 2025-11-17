Scoreboard roundup — 11/16/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Commanders 13, Dolphins 16
Panthers 30, Falcons 27
Buccaneers 32, Bills 44
Texans 16, Titans 13
Bears 19, Vikings 17
Packers 27, Giants 20
Bengals 12, Steelers 34
Chargers 6, Jaguars 35
Seahawks 19, Rams 21
49ers 41, Cardinals 22
Ravens 23, Browns 16
Chiefs 19, Broncos 22
Lions 9, Eagles 16
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 118, Celtics 121
Kings 110, Spurs 123
Nets 129, Wizards 106
Magic 113, Rockets 117
Warriors 124, Pelicans 106
Trail Blazers 133, Mavericks 138
Hawks 124, Suns 122
Bulls 147, Jazz 150
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Predators 0, Penguins 4
Canucks 6, Lightning 2
Golden Knights 2, Wild 3
Red Wings 2, Rangers 1
Islanders 1, Avalanche 4
