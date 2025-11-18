Scoreboard roundup — 11/17/25

November 18, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 3, Bruins 1
Oilers 1, Sabres 5
Canucks 5, Panthers 8
Kings 1, Capitals 2
Canadiens 3, Blue Jackets 4
Mammoth 2, Ducks 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 106, Cavaliers 118
Pacers 112, Pistons 127
Clippers 108, 76ers 110
Knicks 113, Heat 115
Hornets 108, Raptors 110
Mavericks 96, Timberwolves 120
Thunder 126, Pelicans 109
Bulls 130, Nuggets 127

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Cowboys 33, Raiders 16

