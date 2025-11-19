Scoreboard roundup — 11/18/25

November 19, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blues 2, Maple Leafs 3
Kraken 2, Red Wings 4
Devils 1, Lightning 5
Islanders 3, Stars 2
Blue Jackets 2, Jets 5
Flames 2, Blackhawks 5
Rangers 2, Golden Knights 3
Mammoth 2, Sharks 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Warriors 113, Magic 121
Celtics 113, Nets 99
Pistons 120, Hawks 112
Grizzlies 101, Spurs 111
Jazz 126, Lakers 140
Suns 127, Trail Blazers 110
 

