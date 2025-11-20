Scoreboard roundup — 11/19/25

November 20, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Rockets 114, Cavaliers 104
Hornets 118, Pacers 127
Raptors 121, 76ers 112
Warriors 96, Heat 110
Wizards 109, Timberwolves 120
Nuggets 125, Pelicans 118
Kings 99, Thunder 113
Knicks 113, Mavericks 111
Bulls 122, Trail Blazers 121

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Oilers 4, Capitals 7
Flames 6, Sabres 2
Hurricanes 3, Wild 4
Bruins 3, Ducks 4

