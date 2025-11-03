Scoreboard roundup — 11/2/25

Sports News
ABC Audio
November 3, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL (SATURDAY, NOV. 1)
Dodgers 5, Blue Jays 4 (World Series - Game 7, LAD win series 4-3)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bears 47, Bengals 42
Vikings 27, Lions 24
Panthers 16, Packers 13
Chargers 27, Titans 20
Falcons 23, Patriots 24
49ers 34, Giants 24
Colts 20, Steelers 27
Broncos 18, Texans 15
Jaguars 30, Raiders 29
Saints 10, Rams 34
Chiefs 21, Bills 28
Seahawks 38, Commanders 14

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pelicans 106, Thunder 137
76ers 129, Nets 105
Jazz 103, Hornets 126
Hawks 109, Cavaliers 117
Grizzlies 104, Raptors 117
Bulls 116, Knicks 128
Spurs 118, Suns 130
Heat 120, Lakers 130

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Lightning 4, Mammoth 2
Blue Jackets 2, Islanders 3
Flames 2, Flyers 1
Devils 1, Ducks 4
Red Wings 3, Sharks 2

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 11/2/25

ABC Audio
Nov. 3, 2025
Sports News

Scoreboard roundup — 10/30/25

ABC Audio
Oct. 31, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Scoreboard roundup — 11/2/25

Sports News
ABC Audio
November 3, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL (SATURDAY, NOV. 1)
Dodgers 5, Blue Jays 4 (World Series - Game 7, LAD win series 4-3)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bears 47, Bengals 42
Vikings 27, Lions 24
Panthers 16, Packers 13
Chargers 27, Titans 20
Falcons 23, Patriots 24
49ers 34, Giants 24
Colts 20, Steelers 27
Broncos 18, Texans 15
Jaguars 30, Raiders 29
Saints 10, Rams 34
Chiefs 21, Bills 28
Seahawks 38, Commanders 14

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pelicans 106, Thunder 137
76ers 129, Nets 105
Jazz 103, Hornets 126
Hawks 109, Cavaliers 117
Grizzlies 104, Raptors 117
Bulls 116, Knicks 128
Spurs 118, Suns 130
Heat 120, Lakers 130

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Lightning 4, Mammoth 2
Blue Jackets 2, Islanders 3
Flames 2, Flyers 1
Devils 1, Ducks 4
Red Wings 3, Sharks 2

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 11/2/25

ABC Audio
Nov. 3, 2025
Sports News

Scoreboard roundup — 10/30/25

ABC Audio
Oct. 31, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital