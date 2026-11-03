Scoreboard roundup — 11/2/26

Sports News
ABC Audio
November 3, 2026

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bears 34, Seahawks 17


NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Avalanche 5, Blackhawks 2
Flames 2, Sharks 1
Golden Knights 2, Bruins 3
Red Wings 5, Panthers 3
 

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Suns 113, Warriors 116
Raptors 125, Clippers 118
Kings 115, Mavericks 100
Pelicans 135, Grizzlies 134
Bucks 100, Timberwolves 112
Celtics 93, Rockets 109
Jazz 97, Spurs 119
Trail Blazers 118, Nuggets 110
Heat 117, Lakers 138
Thunder 117, Cavaliers 112
Pistons 124, Hornets 91
Hawks 108, Pacers 104
Nets 90, Knicks 103
Wizards 103, Magic 94
Bulls 107, 76ers 126

 

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