Scoreboard roundup — 11/24/25

November 25, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 0, Lightning 3
Red Wings 3, Devils 4
Blues 2, Rangers 3
Blue Jackets 1, Capitals 5
Panthers 8, Predators 3
Golden Knights 1, Mammoth 5
Senators 1, Kings 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 122, Pacers 117
Cavaliers 99, Raptors 110
Knicks 113, Nets 100
Mavericks 102, Heat 106
Nuggets 125, Grizzlies 115
Trail Blazers 115, Bucks 103
Bulls 130, Pelicans 143
Rockets 114, Suns 92
Jazz 117, Warriors 134
Timberwolves 112, Kings 117

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Panthers 9, 49ers 20

