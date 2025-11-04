Scoreboard roundup — 11/3/25

November 4, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 3, Maple Leafs 4
Oilers 2, Blues 3
Canucks 5, Predators 4
Blackhawks 1, Kraken 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Timberwolves 125, Nets 109
Bucks 117, Pacers 115
Jazz 105, Celtics 103
Wizards 102, Knicks 119
Mavericks 102, Rockets 110
Pistons 114, Grizzlies 106
Kings 124, Nuggets 130
Lakers 123, Trail Blazers 115
Heat 120, Clippers 119

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Cardinals 27, Cowboys 17

