Scoreboard roundup — 11/4/25

November 5, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Mammoth 2, Sabres 1
Bruins 4, Islanders 3
Hurricanes 3, Rangers 0
Oilers 3, Stars 4
Predators 2, Wild 3
Lightning 2, Avalanche 3
Red Wings 0, Golden Knights 1
Panthers 3, Ducks 7
Jets 0, Kings 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 100, Raptors 128
Magic 112, Hawks 127
76ers 111, Bulls 113
Hornets 112, Pelicans 116
Suns 107, Warriors 118
Thunder 126, Clippers 107

