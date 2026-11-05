Scoreboard roundup — 11/4/26

Sports News
ABC Audio
November 5, 2026

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flames 1, Kraken 2
Senators 2, Sabres 1
Blackhawks 3, Panthers 5
Sharks 2, Kings 7

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 112, Pistons 106
Hawks 120, Wizards 105
Bucks 102, Celtics 109
Hornets 104, Nets 114
Bulls 105, Knicks 135
Pacers 107, Grizzlies 103
Jazz 113, Pelicans 120
Cavaliers 116, Thunder 124
Timberwolves 117, Rockets 107
Raptors 109, Nuggets 128
Trail Blazers 132, Suns 119
Mavericks 111, Spurs 112
Lakers 116, Kings 103
Heat 117, Clippers 116

 

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