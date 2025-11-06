Scoreboard roundup — 11/5/25

November 6, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Mammoth 3, Maple Leafs 5
Blues 1, Capitals 6
Blue Jackets 1, Flames 5
Blackhawks 5, Canucks 2
Sharks 6, Kraken 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 121, Cavaliers 132
Jazz 103, Pistons 114
Nets 112, Pacers 103
Wizards 107, Celtics 136
Timberwolves 114, Knicks 137
Rockets 124, Grizzlies 109
Pelicans 101, Mavericks 99
Heat 112, Nuggets 122
Spurs 116, Lakers 118
Thunder 119, Trail Blazers 121
Warriors 116, Kings 121

