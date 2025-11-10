Scoreboard roundup — 11/9/25

Sports News
ABC Audio
November 10, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Falcons 25, Colts 31
Giants 20, Bears 24
Bills 13, Dolphins 30
Ravens 27, Vikings 19
Browns 20, Jets 27
Patriots 28, Buccaneers 23
Saints 17, Panthers 7
Jaguars 29, Texans 36
Cardinals 22, Seahawks 44
Rams 42, 49ers 26
Lions 44, Commanders 22
Steelers 10, Chargers 25

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Rockets 122, Bucks 115
Nets 98, Knicks 134
Celtics 111, Magic 107
Thunder 114, Grizzlies 100
Pistons 111, 76ers 108
Pacers 83, Warriors 114
Timberwolves 144, Kings 117

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blackhawks 5, Red Wings 1
Kings 3, Penguins 2
Hurricanes 5, Maple Leafs 4
Mammoth 2, Senators 4
Kraken 1, Stars 2
Flames 0, Wild 2
Avalanche 5, Canucks 4
Jets 1, Ducks 4

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Runners Hit the Streets for Manchester City Marathon

Morning Information Center with Mike Pomp
Nov. 10, 2025
Concord/Lakes NewsMaineManchester/Nashua NewsNew HampshireNewsSeacoast NewsSports News

MLB Spring Training Schedule Announced

Morning Information Center with Mike Pomp
Nov. 8, 2025
MaineNew HampshireNewsSeacoast NewsSports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital