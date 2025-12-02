Scoreboard roundup — 12/1/25

Sports News
ABC Audio
December 2, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 5, Devils 3
Penguins 5, Flyers 1
Jets 1, Sabres 5
Ducks 4, Blues 1
Mammoth 3, Sharks 6

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 98, Pistons 99
Cavaliers 135, Pacers 119
Bucks 126, Wizards 129
Hornets 103, Nets 116
Clippers 123, Heat 140
Bulls 120, Magic 125
Mavericks 131, Nuggets 121
Rockets 125, Jazz 133
Suns 125, Lakers 108

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Giants 15, Patriots 33

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 11/30/25

ABC Audio
Dec. 1, 2025
Sports News

New York Jets’ cornerback Kris Boyd back in the hospital while recovering from recent shooting

Julia Jacobo, ABC News
Nov. 27, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital