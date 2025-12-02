Scoreboard roundup — 12/1/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 5, Devils 3
Penguins 5, Flyers 1
Jets 1, Sabres 5
Ducks 4, Blues 1
Mammoth 3, Sharks 6
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 98, Pistons 99
Cavaliers 135, Pacers 119
Bucks 126, Wizards 129
Hornets 103, Nets 116
Clippers 123, Heat 140
Bulls 120, Magic 125
Mavericks 131, Nuggets 121
Rockets 125, Jazz 133
Suns 125, Lakers 108
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Giants 15, Patriots 33
