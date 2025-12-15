Scoreboard roundup — 12/14/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Vikings 34, Cowboys 26
Browns 3, Bears 31
Ravens 24, Bengals 0
Chargers 16, Chiefs 13
Bills 35, Patriots 31
Commanders 29, Giants 21
Raiders 0, Eagles 31
Jets 20, Jaguars 48
Cardinals 20, Texans 40
Packers 26, Broncos 34
Lions 34, Rams 41
Panthers 17, Saints 20
Titans 24, 49ers 37
Colts 16, Seahawks 18

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 117, Hawks 120
Bucks 82, Nets 127
Kings 103, Timberwolves 117
Pelicans 114, Bulls 104
Wizards 108, Pacers 89
Hornets 119, Cavaliers 111
Lakers 116, Suns 114
Warriors 131, Trailblazers 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Hurricanes 3
Bruins 2, Wild 6
Oilers 1, Canadiens 4
Sabres 3, Kraken 1
Canucks 2, Devils 1
Mammoth 5, Penguins 4

