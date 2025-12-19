Scoreboard roundup — 12/18/25

Sports News
ABC Audio
December 19, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 37, Seahawks 38

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 126, Hornets 133
Knicks 114, Pacers 113
Heat 106, Nets 95
Clippers 101, Thunder 122
Wizards 94, Spurs 119
Raptors 111, Bucks 105
Rockets 128, Pelicans 133
Pistons 114, Mavericks 116
Magic 115, Nuggets 126
Warriors 98, Suns 99
Lakers 143, Jazz 135
Kings 133, Trail Blazers 134

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Oilers 3, Bruins 1
Blackhawks 1, Canadiens 4
Penguins 0, Senators 4
Kings 2, Lightning 1
Maple Leafs 0, Capitals 4
Wild 5, Blue Jackets 2
Flyers 3, Sabres 5
Rangers 2, Blues 1
Kraken 2, Flames 4
Stars 5, Sharks 3

 

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 12/17/25

ABC Audio
Dec. 18, 2025
Sports News

Scoreboard roundup — 12/16/25

ABC Audio
Dec. 17, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital