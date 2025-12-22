Scoreboard roundup — 12/21/25

December 22, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bills 23, Browns 20
Chargers 34, Cowboys 17
Chiefs 9, Titans 26
Bengals 45, Dolphins 21
Jets 6, Saints 29
Vikings 16, Giants 13
Buccaneers 20, Panthers 23
Jaguars 34, Broncos 20
Falcons 26, Cardinals 19
Steelers 29, Lions 24
Raiders 21, Texans 23
Patriots 28, Ravens 24

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bulls 152, Hawks 150
Raptors 81, Nets 96
Heats 125, Knicks 132
Spurs 124, Wizards 113
Bucks 100, Timberwolves 103
Rockets 124, Kings 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 2, Red Wings 3
Avalanche 5, Wild 1
Senators 6, Bruins 2
Sabres 3, Devils 1
Canadiens 3, Penguins 4
Rangers 1, Predators 2
Maple Leafs 1, Stars 5
Jets 3, Mammoth 4
Golden Knights 3, Oilers 4

