Scoreboard roundup — 12/22/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
49ers 48, Colts 27

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hornets 132, Cavaliers 139
Pacers 95, Celtics 103
Mavericks 113, Pelicans 119
Jazz 112, Nuggets 135
Grizzlies 103, Thunder 119
Magic 97, Warriors 120
Pistons 110, Trail Blazers 102

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blues 1, Lightning 4
Canucks 2, Flyers 5
Kraken 3, Ducks 1
Blue Jackets 3, Kings 1

