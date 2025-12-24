Scoreboard roundup — 12/23/25

December 24, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 109, Hornets 126
Nets 114, 76ers 106
Bulls 126, Hawks 123
Pelicans 118, Cavaliers 141
Bucks 111, Pacers 94
Raptors 112, Heat 91
Nuggets 130, Mavericks 131
Knicks 104, Timberwolves 115
Thunder 110, Spurs 130
Lakers 108, Suns 132
Grizzlies 137, Jazz 128
Magic 110, Trail Blazers 106
Pistons 136, Kings 127
Rockets 108, Clippers 128

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 3, Maple. Leafs 6
Stars 3, Red Wings 4
Rangers 7, Capitals 3
Canadiens 6, Bruins 2
Sabres 3, Senators 2
Devils 1, Islanders 2
Panthers 5, Hurricanes 2
Predators 3, Wild 2
Flyers 3, Blackhawks 1
Mammoth 0, Avalanche 1
Flames 1, Oilers 5
Sharks 2, Golden Nights 7
Kraken 3, Kings 2

