Scoreboard roundup — 12/28/25

December 29, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Cardinals 14, Bengals 37
Steelers 6, Browns 13
Saints 34, Titans 26
Jaguars 23, Colts 17
Buccaneers 17, Dolphins 20
Patriots 42, Jets 10
Seahawks 27, Panthers 10
Giants 34, Raiders 10
Eagles 13, Bills 12
Bears 38, 49ers 42

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Warriors 127, Raptors 141
76ers 104, Thunder 129
Grizzlies 112, Wizards 116
Celtics 108, Trail Blazers 114
Pistons 99, Clippers 112
Kings 101, Lakers 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 4, Lightning 5
Islanders 2, Blue Jackets 4
Maple Leafs 2, Red Wings 3
Penguins 7, Blackhawks 3
Flyers 1, Kraken 4

