Scoreboard roundup — 12/29/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 24, Falcons 27

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 123, Hornets 113
Suns 115, Wizards 101
Warriors 120, Nets 107
Nuggets 123, Heat 147
Magic 106, Raptors 107
Timberwolves 136, Bulls 101
Pacers 119, Rockets 126
Knicks 130, Pelicans 125
Hawks 129, Thunder 140
Cavaliers 113, Spurs 101
Mavericks 122, Trail Blazers 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 3, Panthers 5
Rangers 2, Hurricanes 3
Blue Jackets 4, Senators 1
Oilers 3, Jets 1
Sabres 4, Blues 2
Kings 2, Avalanche 5
Predators 4, Mammoth 3
Bruins 1, Flames 2
Wild 5, Golden Knights 2
Sharks 5, Ducks 4
Canucks 3, Kraken 2

