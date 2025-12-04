Scoreboard roundup — 12/3/25

December 4, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Stars 3, Devils 0
Jets 2, Canadiens 3
Sabres 2, Flyers 5
Mammoth 7, Ducks 0
Capitals 7, Sharks 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Trail Blazers 122, Cavaliers 110
Nuggets 135, Pacers 120
Spurs 114, Magic 112
Clippers 115, Hawks 92
Hornets 104, Knicks 119
Nets 113, Bulls 103
Kings 95, Rockets 121
Pistons 109, Bucks 113
Heat 108, Mavericks 118

