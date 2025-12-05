Scoreboard roundup — 12/4/25

December 5, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Warriors 98, 76ers 99
Celtics 146, Wizards 101
Jazz 123, Nets 110
Lakers 123, Raptors 120
Timberwolves 125, Pelicans 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blues 2, Bruins 5
Rangers 4, Senators 2
Penguins 4, Lightning 3
Predators 2, Panthers 1
Avalanche 3, Islanders 6
Maple Leafs 5, Hurricanes 1
Red Wings 5, Blue Jackets 6
Wild 1, Flames 4
Kraken 4, Oilers 9
Blackhawks 2, Kings 1

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Cowboys 30, Lions 44

