Scoreboard roundup — 12/4/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Warriors 98, 76ers 99
Celtics 146, Wizards 101
Jazz 123, Nets 110
Lakers 123, Raptors 120
Timberwolves 125, Pelicans 116
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blues 2, Bruins 5
Rangers 4, Senators 2
Penguins 4, Lightning 3
Predators 2, Panthers 1
Avalanche 3, Islanders 6
Maple Leafs 5, Hurricanes 1
Red Wings 5, Blue Jackets 6
Wild 1, Flames 4
Kraken 4, Oilers 9
Blackhawks 2, Kings 1
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Cowboys 30, Lions 44
Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.