Scoreboard roundup — 2/11/26

February 12, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 107, Hornets 110
Wizards 113, Cavaliers 138
Bucks 116, Magic 108
Bulls 105, Celtics 124
Pacers 115, Nets 110
Knicks 138, 76ers 89
Pistons 113, Raptors 95
Clippers 105, Rockets 102
Trail Blazers 109, Timberwolves 133
Heat 123, Pelicans 111
Thunder 136, Suns 109
Kings 93, Jazz 121
Grizzlies 116, Nuggets 122
Spurs 126, Warriors 113

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Sports News

