Scoreboard roundup — 2/2/26

Sports News
ABC Audio
February 3, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pelicans 95, Hornets 102
Rockets 118, Pacers 114
Timberwolves 128, Grizzlies 137
76ers 128, Clippers 113

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 5, Panthers 3
Senators 3, Penguins 2
Islanders 1, Capitals 4
Canadiens 3, Wild 4
Blues 5, Predators 6
Sharks 3, Blackhawks 6
Jets 3, Stars 4
Red Wings 2, Avalanche 0
Canucks 2, Mammoth 6
Maple Leafs 4, Flames 2

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 2/1/26

ABC Audio
Feb. 2, 2026
Sports News

Scoreboard roundup — 1/29/26

ABC Audio
Jan. 30, 2026
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital