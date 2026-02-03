Scoreboard roundup — 2/2/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pelicans 95, Hornets 102
Rockets 118, Pacers 114
Timberwolves 128, Grizzlies 137
76ers 128, Clippers 113
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 5, Panthers 3
Senators 3, Penguins 2
Islanders 1, Capitals 4
Canadiens 3, Wild 4
Blues 5, Predators 6
Sharks 3, Blackhawks 6
Jets 3, Stars 4
Red Wings 2, Avalanche 0
Canucks 2, Mammoth 6
Maple Leafs 4, Flames 2
