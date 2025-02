Scoreboard roundup — 2/25/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Celtics 111, Raptors 101

Cavaliers 122, Magic 82

Bucks 97, Rockets 100

Suns 148, Grizzlies 151

Spurs 103, Pelicans 109

Hornets 92, Warriors 128

Mavericks 99, Lakers 107

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Maple Leafs 5, Bruins 4

Ducks 2, Sabres 3

Hurricanes 0, Canadiens 4

Penguins 1, Flyers 6

Flames 3, Capitals 1

Stars 4, Blue Jackets 6

Oilers 1, Lightning 4

Rangers 5, Islanders 1

Kraken 2, Blues 7

Panthers 4, Predators 1

Red Wings 3, Wild 2

Blackhawks 1, Utah Hockey Club 2

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.